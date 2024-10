"Heartstopper" é uma das séries mais acarinhadas pelos espectadores da Netflix e esta notícia poderá deixar os fãs com uma lágrima no canto do olho. Segundo a criadora da série Alice Oseman, a história de Charlie e Nick poderá terminar na quarta temporada.

Em entrevista ao The Wrap, a escritora revelou que a próxima temporada será provavelmente a última - a terceira temporada estreou-se no início de outubro no serviço de streaming. "Acho que mais uma [temporada] terminaria a história", adiantou.

"Temos seis volumes na banda desenhada, nos quais estou a trabalhar neste momento", disse Alice Oseman na entrevista. "Não sei se teremos uma quarta temporada, mas vamos fazer figas, apenas para que tenhamos a oportunidade de fechar esta história", explicou.

Veja o trailer:

Ao longo das duas primeiras temporadas de "Heartstopper", o amor entre Nick, personagem interpretada por Kit Connor, e Charlie (Joe Locke, que protagoniza "Foi Sempre a Agatha", do Disney+) foi sempre crescendo e chegou a uma nova etapa na terceira temporada, já disponível na Netflix.

Depois de enfrentarem desafios relacionados com a autodescoberta e aceitação, os jovens não têm dúvidas sobre os seus sentimos e estão prontos para dizer "amo-te". Para lá do romance, nos novos episódios, a saúde mental ou a identidade de género são alguns dos temas centrais da narrativa - "Heartstopper" poder ser uma série sobre adolescentes, mas não é só para adolescentes.

"Charlie gostava de dizer a Nick que o ama. Nick também tem uma coisa importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão se aproximam do fim e os meses passam, os amigos apercebem-se de que o ano letivo vai trazer alegrias e também desafios. Enquanto descobrem mais uns sobre os outros e as suas relações, planeiam eventos sociais e festas e começam a pensar nas suas escolhas para a universidade, todos terão de aprender a confiar nas pessoas que amam quando a vida não corre como estava planeado", resume a Netflix.