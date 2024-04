A nova série da STAR Life, "Elsbeth", baseada na personagem marcante interpretada por Carrie Preston em "The Good Wife" e "The Good Fight", estreia-se a 25 de abril, às 22h20. Os episódios vão para o ar todas as semanas, às quintas-feiras.

A série conta a história de uma advogada de defesa pouco convencional que pretende deixar a sua marca, agora como investigadora e colaboradora da polícia de Nova Iorque (NYPD).

"Elsbeth é uma personagem de sucesso, criada pelos veteranos Michelle e Robert King, que surge agora em nome próprio para dar continuidade ao seu estilo inconfundível: excêntrica, mas extremamente eficaz. Esta nova série mistura de forma perfeita uma trama intensa e inteligente, com apontamentos de comédia, que resultam em entertenimento de qualidade, em redor de uma protagonista intensa e arrojada", resume o canal em comunicado.

A série vai contar com convidados especiais, como Stephen Moyer, Jesse Tyler Ferguson e Jane Krakowsky.