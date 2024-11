Para comemorar o seu aniversário, o Disney+ apresentou a sua grelha de estreia para os próximos meses, incluindo séries da Marvel, Star Wars, Hulu e FX, e imagens inéditas de séries originais novas e antigas.

O vídeo de dois minutos, apresenta as primeiras imagens das novas temporadas de várias séries, como "Andor" ou "The Bear". No trailer, são ainda apresentadas as séries "Alien: Planeta Terra", "Chad Powers" e a minissérie a "Good American Family", de Ellen Pompeo sobre Natalia Grace.

O serviço de streaming destaca ainda as estreias de "Demolidor: Nascer de Novo", que chega em março de 2025, e a segunda temporada de "Percy Jackson".

Lista completa de estreias: