"Eu e os Rapazes da Família Walter" foi um dos destaques da Netflix no final de 2023. Quase dois anos depois, a série protagonizada por Nikki Rodriguez, Sarah Rafferty e Marc Blucas vai regressar ao serviço de streaming para a segunda temporada.

Os novos episódios da série estreiam-se a 28 de agosto. "Jackie chega a Silver Falls à procura de um novo começo, mas os seus fantasmas emocionais e as rivalidades de cidade pequena ameaçam deitar tudo a perder", adianta a Netflix, que revelou ainda o primeiro trailer da temporada.

Baseada no popular romance do Wattpad de Ali Novak, a primeira temporada de "Eu e os Rapazes da Família Walter"esteve oito semanas no Top 10 Global de séries em inglês da Netflix e entrou no Top 10 em 88 países.

A história acompanha Jackie Howard (interpretada por Nikki Rodriguez), uma jovem de 15 anos que troca a vida glamorosa em Manhattan pelo interior de Silver Falls, no Colorado, onde passa a viver com a sua nova tutora - Katherine (Sarah Rafferty), a melhor amiga da sua mãe.

A terceira temporada da série também já foi confirmada.

Veja o trailer: