"Guito" ("Loot", no título original), comédia protagonizada por Maya Rudolph, regressa à Apple TV+ no outono. A terceira temporada da série vai contar com 10 episódios e os dois primeiros episódios estreiam-se a 15 de outubro, seguindo-se um novo capítulo todas as quartas-feiras, até 10 de dezembro.

A série acompanha Molly Wells (Rudolph), que inicia uma jornada de autodescoberta depois de receber uma indemnização de 87 mil milhões de dólares na sequência do divórcio do seu marido bilionário do sector tecnológico, John Novak (Adam Scott), com quem esteve casada durante duas décadas.

"Agora, vemo-la a prosperar no papel de líder da sua fundação filantrópica, a Wells Foundation. Na terceira temporada, Molly já está a bordo do jato privado, depois do final da segunda temporada, em que ela e o seu fiel assistente Nicholas (Joel Kim Booster) embarcaram numa fuga depois dos confrontos com outros bilionários — motivados pela sua decisão de intensificar os esforços filantrópicos — e após um momento embaraçoso com o colega Arthur (Nat Faxon), com quem mantém uma relação ambígua", resume o serviço de streaming.

A nova temporada vai continuar também a acompanhar as peripécias do grupo excêntrico e adorável da Wells Foundation, que trabalha em conjunto para ajudar Molly a cumprir a promessa de doar toda a sua enorme fortuna. Além de Maya Rudolph,, o elenco conta com Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches e Joel Kim Booster nos principais papéis. A terceira temporada vai ainda contar com participações especiais de Stephanie Styles, D’Arcy Carden, Scott, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo, entre outros.

Veja o trailer: