A segunda temporada de "House of the Dragon" estreou-se no passado dia 16 de junho. Se ainda não viu os dois primeiros episódios, o melhor é não continuar a ler este artigo. [AVISO: ARTIGO COM SPOILERS]

No segundo episódio, que foi para o ar no passado domingo, dia 23, uma das cenas mais marcantes foi o cortejo fúnebre do príncipe Jaehaerys, filho mais velho de Aegon (Tom Glynn-Carney) e Helaena (Phia Saban). A morte do herdeiro foi uma vingança, depois de Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), filho de Rhaenyra (Emma D’Arcy), ter sido morto por Aemond (Ewan Mitchell) e Vhagar.

Em entrevista ao podcast Still Watching da Vanity Fair, a realizadora Clare Kilner confessou que a cena "foi de partir o coração". "Gravamos tantas cenas para o funeral", contou, acrescentando que o funeral da Princesa Diana serviu de inspiração para o cortejo fúnebre de Jaehaerys.

No podcast, a realizadora contou que mostrou algumas das imagens do funeral de Lady Di aos figurantes, acrescentando que a cena foi gravada em Espanha. "Cresci na Argentina, então falo espanhol (...) Falei com eles para trazerem a sua própria experiência pessoal do que é o luto, assim não seria apenas uma multidão a fazer apenas uma coisa", rematou.