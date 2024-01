As gravações da segunda temporada de "House of the Dragon" já chegaram ao fim.

No seu blog pessoal, George R. R. Martin confirmou que todos os episódios já foram filmados e que a equipa da série já se encontra a trabalhar na pós-produção.

"'House of the Dragon' terminou as gravações da sua segunda temporada e agora está em profunda pós-produção", escreveu o escritor.

Em entrevista à BBC Radio 2, Matt Smith, ator que veste a pele de Daemon Targaryen revelou que a segunda temporada de "House of the Dragon" se estreia em agosto na HBO Max.

"Agosto, acho eu. Acho que no verão, neste verão, sim", disse Matt Smith durante a entrevista no programa "The Zoe Ball Breakfast Show". O britânico adiantou ainda que as filmagens terminaram em 2023, mas que não teve oportunidade de ver "nada".

Na entrevista, explicou também que os atores deverão voltar a estúdio para gravar alguns diálogos em pós-produção.

A segunda temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" terá oito episódios.

Baseada em "Sangue e Fogo" de George R.R. Martin, a série, passada 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

No elenco, regressam à segunda temporada Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans, entre outros.

Mas há novas caras a chegar à série. O novo elenco da segunda temporada inclui Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark e Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.