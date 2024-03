A segunda temporada de "House of the Dragon" vai chegar mais cedo do que o previsto. No início do ano, o ator Matt Smith revelou que os novos episódios da série se iriam estrear em agosto, mas esta semana a HBO confirmou que a estreia está agendada para junho.

De acordo com a revista Variety, J.B. Perrette, responsável pela área de streaming e jogos da Warner Bros. Discovery, revelou esta segunda-feira, dia 4 de março, durante a conferência Morgan Stanley’s Technology, Media and Telecom, que a segunda temporada do spin-off de "A Guerra dos Tronos" chega à HBO Max em junho.

Baseada em "Sangue e Fogo" de George R.R. Martin, a série, passada 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

No elenco, regressam à segunda temporada Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans, entre outros.

Mas há novas caras a chegar à série. O novo elenco da segunda temporada inclui Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark e Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

A segunda temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" terá oito episódios.