O UBBO Shopping Resort, na Amadora, vai receber uma pop-up experience dedicada a "Heartstopper". A popular história criada por Alice Oseman começou como um 'webcomic' em 2016 e rapidamente conquistou uma sólida base seguidores, ganhando novo destaque com a adaptação televisiva para a Netflix.

"Andamos há meses com esta bomba escondida e podemos finalmente revelar que, em fevereiro, vais poder viver a verdadeira Heartstopper: pop-up experience", anunciou a editora Cultura nas redes sociais, adiantando que será a primeira pop-up do mundo dedicada a Charlie e Nick.

A exposição especial vai estar no UBBO de 9 a 11, de 16 a 18 e de 23 a 25 de fevereiro, entre s 14h30 às 18h30, na Praça Central do centro comercial.

"Entre muitas experiências, vais poder conhecer o quarto do Charlie, tirar fotografias bonitas, comprar livros e merchandise com descontos exclusivos e aproveitar experiências rotativas como uma photobooth muito especial, um quiz para quem pertence ao Gangue de Paris e fazer as unhas com nail art", adianta a editora nas redes sociais.

A entrada na "Heartstopper: pop-up experience" é gratuita.