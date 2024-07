A terceira temporada de "Morangos com Açúcar" estreou-se esta segunda-feira, dia 1 de julho, na Amazon Prime Video e na TVI. Os novos episódios decorrem em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira.

No X, antigo Twitter, a estreia da nova temporada esteve no top 20 dos assuntos mais comentados durante a exibição do primeiro episódio no canal, que foi para o ar durante a parte final do jogo entre Portugal e a Eslovénia.

Leia as reações dos espectadores:

"Chegaram as férias! Os alunos do Colégio da Barra preparam-se para viver um Verão inesquecível, o último antes dos desafios da Universidade e da chegada à idade adulta. Um grupo de amigos escolhe Vila Nova de Mil Fontes para passar as férias. Vai ser só praia, sol, surf e festa, ou talvez não! O ano letivo terminou, mas houve segredos que ficaram por desvendar. Um crime insólito vai pôr toda a gente à prova. Será que a amizade que une o grupo resiste a tudo isto?", resume a sinopse.

Veja o trailer:

Além do regresso de Inês Castel-Branco ("Snu"), que participou na série original em 2005, ao novo elenco juntam-se António Simão e Ricardo Viegas ("Paixão"), Alfredo Brito ("O Crime do Padre Amaro"), Ivo Romeu Bastos ("Para Sempre"), João Craveiro ("Terra Nova"), Maria Gomes Andrade ("Jack Ryan") Mariana Cardoso ("Flor sem Tempo"), Rodrigo Tomás ("Rabo de Peixe") e Rui Gonçalves ("Conta-me como Foi"), entre outros.

Do elenco das duas primeiras temporadas regressam Madalena Aragão, Vicente Gil, Margarida Corceiro, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, Rui Pedro Silva, António Van Zeller, Catarina de Carvalho, Oskar de la Fuente, Victoria Oliver, Simão Fumega e Gonçalo Braga. De um casting público veem Cíntia Semedo, Mafalda Peres e Rita Guerner.