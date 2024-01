A segunda temporada de "Morangos Com Açúcar" estreou-se na Amazon Prime Video e na TVI na passada segunda-feira, dia 1 de janeiro. Os dez novos episódios já estão todos disponíveis no serviço de streaming e terão estreia semanal no canal, tal como tinha acontecido com a primeira.

Na TVI, o terceiro episódio foi para o ar esta segunda-feira, dia 8 de janeiro e deu que falar nas redes sociais.

Na Prime Video, a nova temporada de "Morangos Com Açúcar" continua na liderança do top diário. A série "Reacher" ocupa a segunda posição, seguida do filme "Saltburn".

Leia as reações: