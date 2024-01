No dia 11 de janeiro, às 22h10, o National Geographic estreia a série "Bastidores: Aeroporto de Sydney". Com produção de James Peyton e a presença de Brooke Satchwell, a série documental mergulha nos bastidores da equipa que opera no Aeroporto Kingsford Smith de Sydney, um dos aeroportos mais movimentados do Hemisfério Sul.

"Localizado estrategicamente em Botany Bay, o Aeroporto de Sydney é a porta de entrada para o Oceano Pacífico, recebendo diariamente cerca de 180 mil pessoas. Esta série oferece uma visão privilegiada das complexidades enfrentadas pela equipa diante de padrões climáticos voláteis, falhas de segurança, problemas técnicos e desafios humanos, tudo enquanto se esforça para manter os voos diários a operar com segurança e pontualidade", destaca o canal em comunicado.

O primeiro episódio ("De sol a sol") revela as pressões "implacáveis de operar sob um toque de recolher sonoro das 23h00 às 06h00". O gerente de serviço, George, é confrontado com um pacote suspeito, a novata Mel tem de acudir a duas emergências médicas em uma hora e uma equipa de bagagens enfrenta dificuldades ao carregar uma cápsula de carga volumosa.

Emissão: Quintas-feiras, às 22h10