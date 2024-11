"Tsunami: Corrida Contra o Tempo", centrado no tsunami do Oceano Índico de 2004, o mais mortífero da história, estreia-se esta segunda-feira, dia 25 de novembro no National Geographic e no Disney+. O SAPO Mag esteve à conversa com o realizador Daniel Bogado e o sismólogo Barry Hirshorn. Veja no vídeo.

Passados 20 anos desde um dos desastres naturais mais devastadores da história, o National Geographic estreia esta segunda-feira, às 22h10, "Tsunami: Corrida Contra o Tempo". A série documental de quatro partes, que oferece uma perspetiva abrangente dos eventos do tsunami de 2004 no Oceano Índico, chega esta segunda-feira, dia 25 de novembro, também ao Disney+ Realizado por Daniel Bogado (“9/11: Um Dia Na América”), a série combina imagens recém-descobertas com relatos pessoais nunca antes ouvidos de sobreviventes, cientistas, jornalistas e salvadores destemidos que testemunharam o trágico acontecimento. "Durante três anos, os produtores recuperaram cerca de 300 horas de imagens de arquivo, incluindo muitos momentos, nunca antes vistos, de todo o mundo e realizaram entrevistas com mais de 100 pessoas, algumas das quais falaram pela primeira vez sobre a sua experiência. Como resultado deste enorme esforço da equipa de realizadores, 'Tsunami: Corrida Contra o Tempo' conta uma história definitiva dos acontecimentos devastadores de 26 de dezembro de 2004", destaca o canal.