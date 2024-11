"Obras Incríveis: O Superestádio do Real Madrid", documentário que aborda ao pormenor a construção e remodelação total do estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, estreia-se a 6 de dezembro, às 22h10, no National Geographic.

O Real Madrid transformou recentemente o seu emblemático estádio Santiago Bernabeu, uma das principais atrações da paisagem madrilena. O novo design culmina numa fachada metálica envolvente de última geração, um teto retrátil, um marcador vídeo de 360 graus e um amplo anel logístico.

"A grande inovação do novo Bernabéu é a preservação do campo abaixo do nível do solo, permitindo a sua conversão num espaço multifuncional. Trata-se de um marco arquitetónico e de engenharia nunca antes implementado, com um desafio acrescido, já que a equipa continua a disputar os seus jogos com o estádio em construção", destaca o canal.

De acordo com o National Geographic, "Obras Incríveis: O Superestádio do Real Madrid" revela os "segredos por detrás desta transformação, com testemunhos do promotor do projeto, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e de alguns dos especialistas que lhe deram vida".