"Ransom Canyon" é uma das estreias da semana da Netflix. A primeira temporada da série estreou-se esta quinta-feira, dia 17 de abril, no serviço de streaming e conta com Josh Duhamel, Minka Kelly, James Brolin, Eoin Macken, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Andrew Liner, Jack Schumacher, Marianly Tejada e Philip Winchester no elenco principal.

A nova série da criadora April Blair ("Wednesday") acompanha as vidas entrelaçadas dos cowboys e cowgirls que consideram a cidade de Texas Hill Country o seu lar. "Bem-vindos a Ransom Canyon, onde o amor, a derrota e a lealdade se entrecruzam tendo como cenário as paisagens avermelhadas das colinas do Texas", resume a Netflix.

A série segue três famílias de rancheiros estão em disputa pelo controlo da terra, mas as suas vidas e os seus legados são ameaçados por forças exteriores que visam destruir o seu modo de vida. "No centro de tudo isto, a recuperar de uma perda irreparável e em busca de vingança, está o estoico rancheiro Staten Kirkland (Josh Duhamel). A última esperança de Staten reside nos olhos e no coração de Quinn O’Grady (Minka Kelly), amiga de longa data da família e proprietária do salão de dança local", adianta o serviço de streaming.

Mas à medida que a batalha para salvar Ransom se desenrola, um misterioso cowboy chega à cidade, desenterrando segredos do passado. Sob uma pressão cada vez maior, Staten luta para proteger a sua terra e o único amor capaz de o salvar dos demónios que o assombram.

Ao Tudum, da Netflix, a criadora April Blair explica que o quis fazer "algo tivesse romance, mas também drama e mistério, tudo num só pacote". "Os velhos westerns tinham esse lado romântico e dramático, por isso esta série inspira-se num western de uma era passada", conta.