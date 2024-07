AVISO: ARTIGO COM SPOILERS. Se ainda não viu o sexto episódio da segunda temporada de "House of the Dragon" (Max), o melhor é não ler este artigo.

O final do sexto episódio da segunda temporada de "House of the Dragon", que se estreou na segunda-feira, dia 22 de julho, na Max, ficou marcado por um beijo apaixonado entre Rhaenyra (Emma D'Arcy) e a sua confidente Mysaria (Sonoya Mizuno). O que se irá seguir?

Para antecipar o sétimo episódio da segunda temporada, a Max revelou um teaser de um minuto das próximas cenas. O vídeo arranca com um confronto entre Rhaenyra e Addam, que foi conquistado pelo dragão Seasmoke.

A segunda temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" termina no dia 5 de agosto.

Veja o teaser:

Em entrevista à Variety, as atrizes comentaram a cena. "Honestamente, acho que no início havia apenas um desejo de ligação", contou Emma D'Arcy. "O que vemos inicialmente é intimidade, uma intimidade que Rhaenyra raramente partilha. Mesmos nos seus outros relacionamentos românticos, há muita apresentação, postura, dos dois lados. Com Daemon, acho que as duas partes sofrem para revelarem as suas fragilidades e o erotismo deles é baseado no poder", acrescentou.

Para a atriz, o relacionamento entre Rhaenyra e Mysaria é "notavelmente honesto". "Assim que elas se abraçam, quando os corpos se tocam, acho que há um desejo corporal puro", remata.

Para Sonoya Mizuno, o beijo foi uma "surpresa" para as personagens. "É um beijo realmente bonito e ternurento", defende a atriz, acrescentando que o "sexo e a sexualidade são complicados para Mysaria, devido à sua história".