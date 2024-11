A contagem decrescente para a estreia da segunda temporada de "Squid Game" já começou e a Netflix tem revelado pequenos teasers dos novos episódios. Na passada quinta-feira, dia 31 de outubro, o serviço de streaming partilhou um novo vídeos dos próximos episódios da série.

Na segunda temporada, três anos depois de vencer o Jogo da Lula, o jogador 456 desistiu de ir para os Estados Unidos e está de volta com um novo objetivo em mente. "Gi-hun mergulha mais uma vez no misterioso desafio de sobrevivência e enfrenta outro jogo de vida ou de morte com novos participantes decididos a ganhar o prémio de 45,6 mil milhões de wons", resume a Netflix.

Os novos episódios da série sul-coreana chegam a 26 dezembro ao serviço de streaming.

Veja o teaser:

A Netflix também já confirmou terceira e última temporada de "Squid Game", com estreia prevista para 2025.

"Já passaram quase três anos desde a enorme onda de sucesso da temporada 1 a nível mundial e os vários eventos incríveis que se sucederam. É com grande emoção que escrevo hoje esta carta que anuncia a estreia da temporada 2 e que me permite adiantar algumas novidades sobre a terceira e última temporada", celebrou o realizador Hwang Dong-hyuk na carta partilhada nas redes sociais.

"No dia em que começámos a filmar a segunda temporada lembro-me de ter pensado: 'Uau, mal posso acreditar que estou de volta ao mundo de 'Squid Game'". Foi quase surreal e estou curioso por saber como será para os fãs regressar ao universo de 'Squid Game', três anos mais tarde", acrescentou.

Na cartaz, o realizador e argumentista da série conta que "Seong Gi-hun, que jurou vingança no final da primeira temporada, regressa e volta a juntar-se ao jogo". "Será que vai conseguir vingar-se? O apresentador também não será um adversário fácil nesta temporada. O embate entre os seus dois mundos continuará até ao final da série, na temporada 3, que chegará no próximo ano", explica.