Na passada semana, a Netflix apresentou em Madrid os principais destaques para 2024. O SAPO Mag marcou presença no evento onde foram apresentadas novas séries e filmes - saiba tudo aqui.

Em Espanha, um dos destaques do ano será "Respira", nova série de Carlos Montero, criador de "Elite" - a oitava temporada da produção sobre o colégio mais elitista de Madrid estreia-se este ano e será a última.

Manu Rios, ator que vestiu a pele de Patrick em "Elite" e estrela espanhola com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, sá um dos protagonistas de "Respira". O elenco do novo drama médico do serviço de streaming vai contar ainda com Nawja Nimri ("La Casa de Papel"), Aitana Sánchez Gijón ("Mães Paralelas", de Pedro Almodóvar) e Blanca Suárez ("El Internado: Las Cumbres").

Borja Luna, Ana Rayo, Alfonso Bassave, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Abril Zamora, Xoán Fórneas, ​​Marwa Bakhat e Víctor Sáinz também vão participar na primeira temporada.

Em conversa com os jornalistas, Carlos Montero adiantou que em "Respira" todos as emoções estarão à "flor da pele" e que a história vai decorrer num hospital público.

"Biel é um médico interno que trabalha há vários meses num hospital público. Entre centenas de turnos e milhares de horas de serviço, mal tem tempo para a sua vida pessoal. Mas esta é a sua vocação e Biel está disposto a tudo para se tornar um médico excecional", resume a Netflix.

Na primeira temporada, uma greve total sem serviços mínimos vai pôr o hospital em xeque. "Os médicos tomam esta medida extrema para tentar consciencializar o público para o caráter essencial do seu trabalho e para se manifestarem contra os cortes insustentáveis que o serviço nacional de saúde está a sofrer. Porém, Biel e os outros internos não sabem se devem juntar-se a uma greve que pode ter consequências fatais para os doentes", adianta o serviço de streaming.

"É neste conflito que vamos ficar a conhecer cada um deles nas suas vidas quotidianas. Quem são estes jovens que se entregam totalmente, assumindo responsabilidades excessivas? E quem são os médicos mais velhos que estão dispostos a arriscar tudo para lutar pelas suas convicções?", questiona a sinopse.