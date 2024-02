O Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid transformou-se na 'casa' da Netflix esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro. O serviço de streaming apresentou as suas principais estreias para os próximos meses, com destaque para as séries e filmes espanhóis.

"Respira", do criador de "Élite", "Superstar", da dupla Los Javis, a segunda temporada de "Squid Game", "The Gentlemen", de Guy Ritchie, "O Problema dos 3 Corpos", dos criadores de "A Guerra dos Tronos" (David Benioff e D.B. Weiss), o regresso de "Bridgerton", e filmes com Jennifer Lopez, Eddie Murphy, Millie Bobby Brown, Cameron Diaz e Jamie Foxx foram alguns dos destaques. Já sobre "Rabo de Peixe", cujas as gravações da segunda temporada deverão arrancar nas próximas semanas, nada foi revelado.

O evento de divulgação das novas produções começou logo à entrada, sem que nos apercebêssemos. Na recepção aos convidados, quatro pessoas - com muita energia - tentavam convencer todos a ver "Sálvese quien pueda", prometendo muita animação e tequila. Na verdade, os anfitriões eram os protagonistas do novo reality show da Netflix, que se estreou esta semana.

Evento de apresentação das novidades da Netflix em Madrid

Mas as estrelas de "Sálvese quien pueda" não foram as únicas a marcar presença e a grande surpresa ficou guardada mesmo para o final da apresentação: recebida com uma ovação, a baronesa Thyssen subiu a palco para revelar que vai ter uma série documental sobre a sua vida.

"É o momento de contar a minha vida desde o início (...) Estou muito feliz e animada pela Netflix ter pensado em mim", confessou Carmen Cervera, baronesa e coleccionadora de arte. A docsérie está a cargo do Komodo Studio, que criou "Eu, Georgina", que também regressa este ano.

A série sobre a vida da baronesa que, em 2007, ameaçou mudar o Museu Thyssen para outro ponto de Madrid devido a um projeto de Siza Vieira, foi a novidade mais celebrada pela imprensa espanhola. Mas durante toda a manhã, a Netflix desfilou o calendário de estreias, revelou imagens inéditas e vários atores e realizadores adiantaram alguns detalhes sobre as suas produções.

Veja no vídeo as estreias de 2024:

As novas séries da Netflix

Isabel Vazquez, guionista responsável pela série "Bosé", foi a anfitriã do evento e começou por destacar o regresso de "Machos Alfa", comédia espanhola com Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, María Hervás, Nathalie Seseña, Kira Miró, Mar Saura e Petra Martínez.

E foram as séries espanholas que mereceram mais destaque. "Mão de Ferro", rodada em Barcelona e centrada no narcotráfico, "Nem Mais Uma", "Clãs da Galiza", "Mosntros: A História de Lyle e Erik Menendez", "1992", nova série de ficção do realizador Álex de la Iglesia ("30 Monedas"), "Assalto ao Banco Central", que promete fazer lembrar "La Casa de Papel", "Cem Anos de Solidão", inspirada na obra de Gabriel García Márquez, e "O Pequeno Nicolás: História de um Malandro", sobre um vigarista espanhol que pôs o governo em xeque, são algumas das produções gravadas no país vizinho.

Na lista está também "La Liga", série sobre a temporada de 2023/2024 da primeira liga de futebol espanhola, "El jardinero" e a segunda temporada de "A Menina de Neve".

"Respira", a nova série do criador de "Élite" com Manu Rios

Em 2024, a Netflix também se despede de uma das suas séries teen mais populares: "Élite" vai chegar ao fim depois de oito temporadas, mas o seu criador já tem um novo projeto em mãos. Depois de mostrar os corredores do colégio mais elitista de Madrid, Carlos Montero salta para um hospital em "Respira".

O elenco do novo drama médico vai contar com Nawja Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez e Manu Ríos nos principais papéis.

Em conversa com os jornalistas, Carlos Montero adianta que em "Respira" todos as emoções estarão à "flor da pele" e que a história se vai decorrer num hospital público.

Uma minissérie sobre caso de infanticídio que chocou Espanha

O drama promete marcar muitas das histórias em 2024. "O Caso Asunta" também é uma das grandes apostas da Netflix para este ano - a série é baseada num caso real que abalou Espanha em 2013 e conta com Candela Peña, Tristán Ulloa, Javier Gutiérrez, Carlos Blanco, María León, Francesc Orella, Alicia Borrachero e Iris Whu no elenco.

Ramón Campos ("Alta Mar" e "As Telefonistas") está à frente do projeto depois de ter realizado um documentário sobre o caso. "Para o documentário, muita gente não quis falar connosco, mas depois contaram-nos muitas coisas e pensei que tinha muita informação ainda para contar", explicou.

"Não estava muito seguro, tinha muito medo", confessou Tristán Ulloa ("Berlim"), aos jornalistas. "Foi dos projetos em que recebei mais informação", revelou o ator.

Segundo o serviço de streaming, a "nova minissérie de ficção retrata o homicídio da pequena Asunta Basterra, um caso chocante que abalou Espanha em 2013". Há mais de 10 anos, a Asunta Basterra, de 12 anos, foi assassinada pelos seus pais.

Super estrelas na Netflix

SUPERSTAR

Javier Calvo e Javier Ambrossi, dupla responsável por "Veneno" e pela popular "Paquita Salas", também não faltaram ao evento e trouxeram novidades, destacando-se a série "Superstar", criada por Nacho Vigalondo, e que irá centrar-se no início da carreira da cantora Yurena.

Na série, Ingrid García-Jonsson vai interpretar Tamara (conhecida como Yurena). Natalia de Molinam Secun de la Rosa, Pepón Nieto, Carlos Areces, Julián Villagrán e Rocío Ibáñez também vão fazer parte do elenco da produção que promete contar a história de "pessoas que, do nada, se tornaram estrelas".

"Apetecia-nos fazer algo selvagem, louco, porque foi uma época de mudança em Espanha. Não existiam regras, podia-se fazer tudo na televisão", frisou Javi Calvo.

Do regresso de "Squid Game" a "O Problema dos 3 Corpos"

Além das séries espanholas, na apresentação no Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid, o serviço de streaming também elencou as séries além fronteiras que se vão estrear em 2024.

A segunda temporada de "Squid Game" é um dos principais trunfos do ano, mas a data de estreia ainda permanece em segredo. Para já, a Netflix apenas revelou as primeiras imagens dos novos episódios realizados por Hwang Dong-hyuk.

Veja as primeiras imagens da segunda temporada de "Squid Game":

Desde a sua estreia, "Bridgerton" também tem conquistado fãs em todo o mundo. A terceira temporada da série será dividida em duas partes, com o primeiro leque de episódios a estrear-se a 16 de maio. Já os restantes capítulos chegam à plataforma a 13 de junho.

Para antecipar o regresso de Penelope Featherington, Colin Bridgerton e companhia, a Netflix revelou um pequeno teaser da temporada.

Veja o teaser da terceira temporada de "Bridgerton":

"O Problema Dos 3 Corpos" é também uma das grandes apostas da Netflix para 2024 - os episódios estreiam-se a 21 de março. Baseada no livro Liu Cixin, que foi um sucesso mundial de vendas, a série criada por David Benioff e D.B. Weiss ("A Guerra dos Tronos) conta com Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp ou Jonathan Pryce no elenco.

"The Gentlemen: Senhores do Crime: A Série" (sem data de estreia), com Theo James no papel principal, também é um dos destaques. A série vai acompanhar Eddie Horniman, que herda de uma forma inesperada a propriedade rural do pai, mas descobre que esta faz parte de um império de canábis.

Mas há mais: o regresso de "Emily em Paris" ou "Young Royals" (terceira e última temporada estreia-se em março), uma minissérie sobre Ayrton Senna, a segunda temporada de "A Diplomata", com Keri Russell.

De "A Donzela" ao novo "O Caça Polícias": cinema sem sair de casa

O Caça Polícias: Axel Foley

Depois de "Maestro" ou de "Sociedade da Neve", a Netflix vai continuar a apostar em longas-metragens. Para 2024, a lista é longa, mas destacam-se filmes como "Rebel Moon - Parte Dois: A Scargiver", de Zack Snyder, "Atlas", com Jennifer Lopez, o novo "O Caça Polícias", traz Axel Foley de volta Eddie Murphy ao papel de Axel Foley ou "El Campeón", sobre um jovem que é eleito o melhor jogador de futebol da Europa.

"A Donzela", do realizador espanhol Juan Carlos Fresnadillo, também é uma das apostas. O filme, protagonizado por Millie Bobby Brown, Robin Wright, Angela Bassett e Nick Robinson, conta com cenas de exteriores rodadas em Portugal, nomeadamente no Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo, em Tomar, e aldeia de Sortelha.

"Back in Action", que junta Jamie Foxx e Cameron Diaz, também chega este ano ao serviço de streaming. Esta quinta-feira, dia dia 1 de fevereiro, foi revelada a primeira imagem do filme.

Back In Action

Na conferência de imprensa em Madrid, o filme "Mi Querida Señorita", produzido por Javier Calvo e Javier Ambrossi, foi o grande destaque e promete surpreender os espectadores. A longa-metragem é um remake do filme homónimo de 1972 e ‘Los Javis’ adiantaram que se trata de uma "adaptação" porque "os tempos mudaram".

"Acreditamos que é um bom momento para revisitar esta história, uma história sobre identidade de género e de amor, maravilhosa e mainstream. O desafio criativo está na forma como se pode atualizar sem perder a essência", sublinhou a dupla espanhola que tem dado cartas no streaming.

De Espanha, chegam ainda os filmes "Da Minha Janela 3: A Olhar Para Ti" (23 de fevereiro de 2024), "A Plataforma 2" e "Paredes-Meias", filme protagonizado pela cantora Aitana.

Dos filmes às séries, as novidades da Netflix para 2024 são muitas. Mas, nos próximos meses, esperam-se mais detalhes sobre "Rabo de Peixe" e das novas apostas que já se encontram em produção.

* O SAPO Mag viajou a convite da Netflix.