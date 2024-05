O Disney+ anunciou esta segunda-feira o início da rodagem em Lisboa da sua nova série original "If it’s Tuesday it’s murder" ["Se for terça-feira é assassinato", em tradução livre].

A série original junta no elenco Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener (vencedora do Goya para Melhor Atriz por "La voz dormida"), Pedro Casablanc, Biel Montoro e Luisa Gabasa (Goya para Melhor Atriz Secundária por "La Novia"), entre outros, e os portugueses Paulo Pires e Adriano Carvalho.

"A história de um grupo de turistas durante uma viagem organizada a Lisboa. Trata-se de um grupo extremamente diverso, pois conta com jovens, casais, solteiros, adultos que pouco têm em comum uns com os outros. Quando um dos turistas aparece morto na manhã seguinte à chegada, quatro deles, fãs de romances policiais e de mistério, começam a investigar se um dos membros do grupo poderá ser o homicida. Cada dia das suas férias, e da sua investigação, é apresentado num episódio em que têm de lidar com a polícia local, os suspeitos, o assassino... tudo isto enquanto percorrem alguns dos locais mais bonitos de Lisboa", destaca a plataforma.

Produzida com a La Zona Producciones, a mesma de "Namoro à Espanhola" ("Ocho apellidos vascos"), o maior sucesso de sempre nas bilheteiras do cinema espanhol, a série foi criada por Carlos Vila, responsável por "Los misterios de Laura", a primeira série espanhola adaptada nos EUA) e realizada por Salvador Calvó, vencedor do Goya de Melhor Realização por "Adú", e Abigail Schaaff ("Ministry of Time").