Sofia Vergara esteve à conversa com Jimmy Fallon no "The Tonight Show". A atriz colombiana tem-se desdobrado em entrevistas para promover "Griselda", que se estreia na Netflix na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro.

No talk show, a atriz elogiou e agradeceu ao realizador Andrés Baiz por lhe ter dado dicas importantes para interpretar Griselda Blanco no pequeno ecrã.

"Não sabia nada. (...) Ensinou-me a fumar, ensinou-se a usar cocaína. Ensinou-me muito", contou Sofia Vergara, arrancando gargalhadas ao público.

"Foi incrível porque tinha 51 anos e nem sabia acender um cigarro. (...) Nunca tinha consumido cocaína. Então, foi incrível. Foi uma ótima experiência", acrescentou a colombiana, esclarecendo tudo, entre risos: "Não, não! Estás a confundir-me com as perguntas. A cocaína usada era falsa. Não era verdadeira. Era cocaína falsa, mas tive de fingir".