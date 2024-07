Jeremy Irons vai juntar-se ao elenco da quarta temporada de "The Morning Show". Na série da Apple TV+, o ator vai vestir a pele de Martin Levy, pai de Alex (Jennifer Aniston).

A nova temporada vai contar ainda com a participação de Marion Cotillard. A primeira francesa a ganhar um Óscar a representar na sua língua pelo papel de Edith Piaf em "La Vie En Rose" (2007) junta-se à quarta temporada como Celine Dumont, descrita como 'uma experiente profissional de uma célebre família europeia'.

"The Morning Show" explora o "implacável mundo do noticiário das manhã", segundo a descrição da Apple TV+.

"Contada sob a perspetiva de duas mulheres complexas que, além de terem que lidar com os perigos ocultos nas suas prestigiadas profissões, enfrentam crises na vida pessoal e profissional", frisa a plataforma.

A terceira temporada estreou-se em setembro de 2023 e deixou os acontecimentos em suspenso à volta do canal de notícias, a enfrentar "um futuro incerto" onde "as lealdades serão postas à prova quando um magnata da tecnologia se interessar pela UBA. Alianças inesperadas vão ser formadas, vidas privadas vão-se tornar armas e todos vão ser forçados a desafiar os seus princípios dentro e fora do set".