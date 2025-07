A primeira parte da segunda e última temporada de "The Sandman" já pode ser vista na Netflix. Os novos episódios da série protagonizada por Tom Sturridge serão lançados em duas partes: o Volume 1 (seis episódios) estreou-se a 3 de julho e o Volume 2 (cinco episódios) chega a 24 de julho.

No fim de semana de estreia, a série conquistou o segundo lugar do top diário do serviço de streaming, ficando apenas atrás de "Squid Game".

"A série 'The Sandman' sempre esteve exclusivamente focada na história de Dream, e em 2022, quando analisámos o material restante dos comics, percebemos que só havia história suficiente para mais uma temporada", explicou o showrunner Allan Heinberg à Netflix.

"Estamos extremamente agradecidos à Netflix por reunir novamente a equipa e nos dar o tempo e os recursos necessários para criar uma adaptação fiel, de uma forma que esperamos surpreender e encantar tanto os leitores fiéis das bandas desenhadas como os fãs da nossa série", acrescentou.

Baseada na aclamada e premiada banda desenhada da DC, a segunda temporada de “Sandman: Mestre dos Sonhos” acompanha toda a história de Sonho.

Na nova temporada, após uma fatídica reunião de família, Sonho (Tom Sturridge), um dos Eternos, enfrenta uma série de decisões impossíveis, tentando salvar-se, bem como o seu reino e o mundo desperto, das sequelas épicas dos seus erros.

"Para se redimir, Sonho terá de confrontar velhos amigos e inimigos, deuses, monstros e mortais. Mas o caminho para a redenção revela-se cheio de reviravoltas inesperadas, e a verdadeira absolvição pode ter um preço muito elevado", destaca a plataforma.

Veja o teaser: