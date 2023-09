"Wilderness" chegou esta sexta-feira, dia 15 de setembro, à Amazon Prime Video e a sua popularidade aumentou nas últimas semanas graças a Taylor Swift - a abertura da série é ao som da regravação de "Look What You Made Me Do".

A canção do disco "Reputation" combina com a história da nova aposta do serviço de streaming. "Wilderness" segue Liv e Will, um casal que parece ter tudo para ser feliz: "Um casamento sólido. Uma vida glamorosa em Nova Iorque". Mas tudo muda quando a protagonista descobre uma traição.

"É aqui que entra a viagem de carro pelos EUA com que ela sempre sonhou. Para Will, é a oportunidade de se redimir. Liv tem uma visão diferente: é um cenário em que estão sempre a acontecer acidentes. Perfeito para se vingar", resume a Prime Video, adiantando que a personagem se torna responsável pelos pesadelos do marido.

"O rancor é rapidamente seguido por outra emoção: a fúria", frisa a sinopse. "Um lugar perfeito para a vingança… Vê o que me fizeste fazer… ou 'Look What You Made Me Do'", remata o serviço de streaming.