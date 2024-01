No episódio desta quinta-feira, dia 11 de janeiro, do "The Drew Barrymore Show", a apresentadora tentou recriar a capa da revista Time protagonizada por Taylor Swift e o seu gato, Benjamin Button.

Nas últimas semanas, depois de a cantora ter sido eleita a "Personalidade do Ano" para a publicação, os fãs têm tentado recriar a capa em vídeos no TikTok, usando gatos como cachecol. Na emissão desta quinta-feira, Drew Barrymore entrou no desafio.

A apresentadora levou um dos seus quatro gatos (Peach) para o programa e enrola-lo no seu pescoço, mas com grande dificuldade.

"Peach é tipo, 'Look What You Made Me Do'", gracejou Drew Barrymore, em referência ao hit de 2017 de Taylor Swift.

Veja o vídeo: