É dia de festa para os fãs de Taylor Swift. Depois de uma longa espera e de muitas teorias, a cantora norte-americana deu o primeiro passo para o lançamento da regravação de "Reputation". Esta segunda-feira, 19 de maio, a artista revelou a nova versão de "Look What You Made Me Do" no mais recente episódio de "The Handmaid’s Tale", da Hulu.

A canção abre o novo capítulo da série, com as aias a organizarem uma revolta liderada por June Osborne (Elisabeth Moss).

A nova versão de "Look What You Made Me Do", que fará parte do disco "Reputation (Taylor’s Version)", inclui uma recriação dos sintetizadores originais de Jack Antonoff, uma batida de bateria mais intensa e uma nova interpretação vocal de Taylor Swift.

À revista Billboard, a protagonista e produtora executiva de "The Handmaid’s Tale", Elisabeth Moss, revelou que o momento já estava a ser planeado há muito tempo. "Há anos que queria usar uma música da Taylor na série e finalmente encontrámos o momento perfeito para uma canção dela, e ainda bem que esperámos", confessou a atriz.

"A Taylor tem sido uma inspiração pessoal para mim. Como fã dela — e penso que posso falar também pela Yvonne [Strahovski] e por todo o elenco, que também são fãs — é uma grande honra poder usar a música dela nos episódios finais da nossa série", frisou.

À mesma publicação, a editora Wendy Hallam Martin contou ainda que foram testadas várias canções. "Experimentámos muitas músicas para este momento específico da série e, sabendo o quanto a Lizzie queria uma voz e uma mensagem femininas fortes, a Taylor foi realmente a artista que conseguiu transmitir ambas — tanto na letra como no tom (...) A nossa protagonista destemida, a June, neste momento, estava mesmo a dizer ‘look what you made me do’, e a canção não podia ter sido mais adequada. Uma combinação perfeita. Quando alinhei a música com a cena, encaixou perfeitamente", destacou.

Veja o vídeo: