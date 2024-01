"Squid Game" é uma das séries mais vistas de sempre na Netflix. Esta semana, o serviço de streaming confirmou que a segunda temporada da produção sul-coreana se vai estrear até ao final de 2024.

Para já, a plataforma não adiantou detalhes sobre a história dos novos episódios, confirmando o regresso do elenco principal, que conta com Lee Jung-Jae, Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Gyu-Young, Park Sung-Hoon, Jo Yu-Ri, Wi Ha-Jun, Yang Dong-Geun, Kang Ae-Sim e Gong Yoo, e as caras novas - A Netflix Park Gyu-young, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Won Ji-an e Jo Yu-ri, membro do grupo feminino Iz*One.

Escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk, a série confirmou a crescente influência da cultura popular sul-coreana, com fenómenos mundiais como o grupo K-pop BTS ou o próprio "Parasitas", do cineasta Bong Joon-ho.

Para os críticos, além da origem da produção, a explicação para o seu sucesso está nos temas abordados e na sua crítica aos males do capitalismo, universais, especialmente com uma pandemia que aumentou a desigualdade.