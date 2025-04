"Wednesday" regressa no verão para mais um temporada e, esta quarta-feira, 23 de abril, a Netflix revelou o primeiro teaser-trailer dos novos episódios. A segunda temporada da série vai contar com duas partes: a Parte 1 chega a 6 de agosto e a Parte 2 estreia-se a 3 de setembro.

O novo leva os espectadores novamente até à Academia Nevermore, onde Jenna Ortega regressa no papel de Wednesday Addams. "O mais entusiasmante é poder regressar à personagem", conta a protagonista ao site Tudum, da Netflix. A atriz é também uma das produtoras dos novos episódios.

"A Wednesday Addams é uma das personagens mais fixes de sempre, por isso ter tido a oportunidade de a interpretar uma vez já foi incrível, e agora voltar a vestir o figurino e entrar novamente naquele tom... é tão divertido. Ela dá baile a toda a gente com quem fala, por isso é bastante engraçado e estranho interpretar alguém tão mais inteligente do que alguma vez serás", acrescenta Jenna Ortega.

Mas, este ano, a Wednesday terá companhia em Nevermore: junta-se-lhe o irmão mais novo, Pugsley (interpretado por Isaac Ordonez), que começa o seu caminho na escola. Os pais, Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán), também serão uma presença mais.

Ao Tudum, o criador Alfred Gough destaca que "a primeira temporada centrou-se muito na Wednesday". "Conchemos as outras personagens, mas não tivemos oportunidade de explorá-las. Agora vamos expandir as suas histórias e o alcance da série", revela.

O novo teaser da segunda temporada mostra ainda o a colega de quarto Enid (Emma Myers), a rival Bianca (Joy Sunday), o barman de dia e Hyde assassino de noite Tyler (Hunter Doohan) e Thing (Victor Dorobantu).

Veja o teaser:

Criada por Alfred Gough & Miles Millar e com produção executiva de Tim Burton, que realizou os primeiros quatro episódios, "Wednesday" tornou-se num fenómeno de audiências - com oito episódios e nenhum com mais de uma hora, a série chegou aos 28 dias com 1,19 mil milhões de horas, de acordo com as audiências oficiais da plataforma.