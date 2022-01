De acordo com o Maus Hábitos, “o evento que ninguém sabe bem se é uma festa de anos ou um festival está de regresso” no dia 29 de janeiro.

Entre as bandas e artistas nacionais, além da reunião dos Pluto, banda de Manel Cruz e Peixe dos Ornatos Violeta, estão também confirmados, entre outros, Um Gajo com Pés de Roque Enrole, Summer of Hate, The Rite of Trio, Tiago e os Tintos, Unsafe Space Garden, Montes e CRUA.

O evento é uma festa de aniversário do programador do Maus Hábitos, Luís Salgado, transformada em festival de música, focada nos sons nacionais e que aconteceu pela primeira vez em 2014.