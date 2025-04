O Vodafone Paredes de Coura já revelou o cartaz completo da edição de 2025, que decorre entre os dias 13 e 16 de agosto. Vampire Weekend, Franz Ferdinand, King Krule e Portugal. The Man são alguns dos nomes em destaque no festival m

Esta segunda-feira, 14 de abril, a organização anunciou o alinhamento por dias. A 13 de agosto, o primeiro do festival, atuam Vampire Weekend, Zaho de Sagazan, MJ Lenderman, Nilüfer Yanya, Joey Valence & Brae, Don West, Cass McCombs, Being Dead, Badsista, Samuel Úria, Capicua e Unsafe Space Garden.

A 14 de agosto, sobem ao palco Lola Young, Portugal. The Man, Perfume Genius, Soft Play, Terno Rei, La Lom, The Hellp, Fat Dog, Maruja, Linda Martini, Glockenwise e Bed Legs.

O dia 15 de agosto contará com atuações de King Krule, Mk.gee, Black Country, New Road, Geordie Greep, Bar Italia, Jersey, Ela Minus, Cassandra Jenkins, Lambrini Girls, La Jungle, Dino D'Santiago e Memória de Peixe.

O festival termina a 16 de agosto com concertos de Franz Ferdinand, Air, Sharon Van Etten, DIIV, Ana Frango Elétrico, Warmduscher, Hinds, Gurriers, Chastity Belt, Lander & Adrián, Xinobi e Cassete Pirata.

Os passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura já se encontram disponíveis nos locais habituais, pelo valor de 130 euros. Alinhamento e bilhetes diários disponíveis a partir de segunda-feira, 14 de abril, às 12h00.

ARTISTAS CONFIRMADOS:

