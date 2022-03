Já são conhecidas todas as canções que vão subir a palco na 66.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, marcada para maio em Turim, Itália. MARO, com "saudade, saudade' venceu o Festival da Canção, da RTP, no passado sábado, dia 12 de maio, e vai representar Portugal.

Pedro Pina | RTP