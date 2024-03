A cantora Iolanda, com o tema “Grito”, venceu no sábado, dia 9 de março, a 56.ª edição do Festival da Canção e vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio, na Suécia.

Iolanda estará como representante de Portugal em Malmo, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país no Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Waterloo”, dos ABBA.

Segundo as casas de apostas online, Portugal parte para a corrida à edição de 2024 do Festival Eurovisão da Canção no 30.º lugar. A vitória de Iolanda, de acordo com o Eurovision World, não alterou a posição do país no ranking - nas próximas semanas, com todas as canções selecionadas, é esperado que o top se torne mais ativo.

Baby Lasagna, da Croácia, com o tema "Rim Tim Tagi Dim", lidera o ranking das casas de apostas online, seguido por alyona alyona & Jerry Heil, da Ucrânia.

A Suécia venceu em maio do ano passado a 67.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, disputada em Liverpool, no Reino Unido, com o tema “Tattoo”, interpretado por Loreen, que já tinha conquistado o primeiro lugar no Festival da Eurovisão da Canção em 2012, com “Euphoria”.

Foi a 7.ª vitória da Suécia no Festival Eurovisão da Canção, depois dos triunfos de 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 e 2015.

Portugal classificou-se no ano passado em 23.º lugar, com Mimicat e a canção “Ai coração”, e venceu a competição em 2017, com “Amar pelo dois”, canção escrita por Luísa Sobral e interpretada pelo irmão, Salvador Sobral.