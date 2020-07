Este verão, o espaço Espelho D’Água traz a Lisboa o projecto SomSabor com artistas de diversas áreas e estilos. A estreia ficou a cargo do músico brasileiro Yamandu Costa, que conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

