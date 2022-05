O Off Road Caminho de Salomão, apresentado na quarta-feira na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, será realizado entre os dias 15 e 19 de junho.

Segundo Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, da Guarda, o passeio todo-o-terreno é “a grande novidade” do calendário de atividades para este ano.

O passeio vai ligar Belém [Lisboa] a Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, com passagem por Constância, Castelo Novo, Belmonte, Sortelha, Guarda e Cidadelhe, percorrendo “os trilhos das pegadas do elefante Salomão”.

Segundo o responsável, “existiu, no século XVI, um elefante que caminhou de Lisboa a Viena, para ser oferecido pelo Rei de Portugal, Dom João III, ao seu primo, Maximiliano II, Arquiduque da Áustria” e o episódio foi contado por José Saramago no livro “A Viagem do Elefante”.

“Ao longo de cinco dias, nós vamos percorrer as páginas do livro de José Saramago e encontrar muito do que está lá dito”, vaticinou.

Luís Celínio adiantou que o passeio todo-o-terreno turístico é limitado a 40 equipas, com um total de 90 pessoas, e já esgotou as inscrições.

“Acho que [o passeio] vai ser um sucesso, porque as inscrições esgotaram num ápice. Abrimos as inscrições em novembro [de 2021] e no Natal já não tínhamos inscrições. O termos esgotado as inscrições só veio ao encontro daquilo que nós pensávamos que era: um desafio interessante”, declarou.

O evento começa no dia 15 de junho em Belém e inclui as etapas Belém - Constância (16), Tomar – Fundão (17), Fundão – Guarda (18) e Guarda - Castelo Rodrigo (19).

O passeio é promovido em parceria com o projeto Viagem do Elefante - Rota Turística Literária da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa.

“É uma iniciativa que pretende desbravar um novo caminho do litoral, da nossa capital [Lisboa], a estes territórios de baixa densidade e a Castelo Rodrigo, onde termina a Rota Literária e o Off Road Caminho de Salomão”, disse o presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso.

O autarca considera que “é muito importante” atrair novos fluxos turísticos para a região e quem percorrer o Off Road ou a Rota Turística Literária encontrará no território “um potencial enorme”.

“Nós, por cá, temos tudo para fazer sentir bem os turistas”, disse, apontando como exemplos o património, a natureza, as paisagens, a gastronomia e os vinhos.

Carlos Condesso espera que, anualmente, o passeio todo-o-terreno turístico do Clube Escape Livre “traga gente e com um livro de José Saramago debaixo do braço”.

Na sessão também marcou presença Dulcineia Catarina Moura, coordenadora da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, que fez o ponto de situação do projeto Viagem do Elefante - Rota Turística Literária.