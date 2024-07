A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, volta a promover este evento para impulsionar as atividades económicas do concelho e os produtos endógenos, numa divulgação acompanhada com música e animação.

O programa das Festas inicia-se no dia 14 de agosto com a atuação da dupla musical Calema, no palco instalado no Largo Serpa Pinto. Após o concerto, a animação prossegue com os DJ Rich & Mendes e os DJ Popey e Ruben F.

No dia 15, o palco fica por conta de Diogo Piçarra, seguindo-se o DJ Pedro Simões e o DJ figueirense BPLAN.

No dia 16, o programa começa com a fadista Cuca Roseta e a noite segue com o grupo Simply the Best, uma banda de tributo a Tina Turner, terminando com os DJ Morfal.

As Festas da Vila encerram no dia 17 de agosto com o evento Dia dos Idades, que junta habitualmente centenas de pessoas agrupadas pelo ano em que nasceram. A Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo destaca a particularidade desta iniciativa por ser única no país e que reúne dezenas de figueirenses a residir noutros pontos do mundo.

A noite será animada pelos Turb’Ó Baile, seguidos do trio de DJ Meninos do Rio e do DJ Paulo Fragoso.

A Câmara Municipal tem abertas as inscrições para os expositores que quiserem participar com a mostra de atividades económicas, de produtos endógenos, de artesanato e com as tasquinhas, no Largo Serpa Pinto, que será novamente o epicentro das Festas da Vila.