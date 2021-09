"Don't Shut Me Down" ficou em nono lugar na lista dos 10 maiores sucessos britânicos da semana. A música é a segunda com mais downloads esta semana e foi ouvida 2,3 milhões de vezes em plataformas de streaming, disse o órgão responsável pela classificação.

É o primeiro single dos ABBA a alcançar o top 10 do Reino Unido desde "One Of Us" em janeiro de 1982, acrescentou. É também o 20º single da banda a chegar ao top 10 do Reino Unido.

O título aparece em "Voyage", o primeiro álbum dos ABBA desde "The Visitors", de 1981.

O lançamento foi anunciado num evento em Londres na semana passada.

ABBA é um acrónimo para os primeiros nomes dos seus quatro membros: Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) e Benny Andersson (74). A banda separou-se em 1982.

"Voyage", que contará com 10 faixas, estará à venda a 5 de novembro. O grupo também planeia fazer um concerto com hologramas.