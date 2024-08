Artistas suecos são os mais recentes a pedirem à campanha do candidato presidencial que não use as suas músicas.

A editora da icónica banda sueca ABBA anunciou esta quinta-feira que pediu ao candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, que pare de usar as suas músicas nos seus comícios de campanha. A Universal Music na Suécia disse que viu em vídeos que a música dos ABBA foi tocada em pelo menos um dos eventos do ex-presidente republicano. “Pedimos que [o material] seja removido”, disse a Universal Music AB à France-Presse num e-mail. “A Universal Music Publishing AB e a [editora] Polar Music International AB não receberam nenhum pedido [para usar a música], portanto, nenhuma permissão ou licença foi dada a Trump”, detalhou. O jornal sueco Svenska Dagbladet disse que um dos seus jornalistas este num comício de Trump em Minnesota - conhecido por abrigar uma grande comunidade sueca - em julho, onde foi tocada a famosa canção “The Winner Takes it All”. O jornalista disse que um vídeo de 10 minutos dos ABBA a tocar alguns dos seus maiores sucessos, incluindo “Money, Money, Money” e “Dancing Queen”, também foi projetado num ecrã gigante. Com as suas melodias cativantes e roupas brilhantes, Agnetha, Björn, Benny e Anni Frid - cujas iniciais formam o nome do grupo - foram o grande sucesso dos anos da discoteca até à sua separação em 1982. Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion e os Rolling Stones são outros artistas que já pediram ao multmilionário candidato que não use os seus temas.