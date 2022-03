Durante o mês de abril, vão passar por Coimbra, entre outros, “Infiniment”, da belga Europa Danse Company, espetáculo de redescoberta das origens da dança clássica e neoclássica, uma homenagem ao músico cabo-verdiano Orlando Barreto, intitulada “Pantera”, da Companhia Clara Andermat, com a participação especial da cantora Mayra Andrade, a estreia absoluta de “Neve – Paisagens, máquinas, animais”, de Né Barros, ou o espetáculo da francesa Tatiana Julien “Soulèvement”, que se situa “na fronteira entre um concerto ao vivo, um desfile de moda e um ringue de boxe” e que vai buscar gestos ao videojogo Fortnite.

Numa organização conjunta entre a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal, o evento divide-se entre o Convento São Francisco e o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), contando, para além de dança, projeção de cinema, oficinas, residências artísticas e espetáculos para crianças e bebés, anunciou hoje a organização.

“Começámos levemente em 2016 e temos continuado a crescer e para o ano queremos voltar para a rua”, afirmou o diretor do TAGV, Fernando Matos de Oliveira, realçando a parceria com o festival Dias da Dança nesta edição e uma programação com uma diversidade “de temas, de tópicos e de inquietações”.

Segundo o diretor, a diversidade também se encontra nas “linguagens e gerações” que marcarão presença no festival, havendo espaço para “dança teatro, novo circo, dança contemporânea ou concerto”.

“Há uma satisfação em podermos fazer isto juntos, numa cidade muitas vezes votada à autoflagelação, quando é uma cidade com imensa qualidade e inteligência residente. Às vezes, não aproveitamos a qualidade e a força que a cidade tem”, asseverou, considerando que o festival Abril Dança pode dar uma nova “centralidade para a dança no país” e tornar-se um evento de referência na cidade.

Segundo Fernando Matos de Oliveira, há a intenção de continuar a trabalhar de forma bastante ativa com a comunidade, nomeadamente com as escolas de dança do concelho, mas também da região, antevendo um futuro em que essa colaboração poderá ser ainda mais vincada.

Com a anunciada instalação da companhia Paulo Ribeiro em Coimbra, Fernando Matos de Oliveira acredita que o festival poderá “potenciar trajetos de profissionalização por dois modos”, seja através de ‘casting’ de um coreógrafo associado ao festival junto das escolas, seja também “ao longo do ano com a presença colaborativa de uma companhia residente”.

O presidente da Câmara, José Manuel Silva, presente na conferência de imprensa, considerou que o programa deste ano “é arrojado e ambicioso”, acreditando que, com a vinda da companhia Paulo Ribeiro e a continuidade do festival, tudo está a ser feito “para afirmar Coimbra na dança, quer no palco nacional quer internacional”.

O novo programador do Convento São Francisco, Francisco Paz, afirmou que pretende potenciar as parcerias, estando ao mesmo tempo “atento ao que os outros fazem”, para fazer tudo no sentido de melhorar a programação daquele espaço cultural.

Já o vice-reitor da Universidade de Coimbra com a pasta da Cultura, Delfim Leão, realçou que a instituição tem dado bastante destaque a esta área e gostaria de fazer “um investimento ainda maior” no futuro, tendo “total disponibilidade” para poder dar “um contributo positivo” à cena cultural da cidade.

Pelo festival, vão também ser apresentados espetáculos como “Portrait of a Dancer as Velvet”, de Hugo Calhim Cristóvão e Joana Von Mayer Trindade, que estarão em residência artística, “Sublinhar”, de Marta Cerqueira ou “Lowlands”, da Companhia Instável, entre outros.

O Abril Dança em Coimbra vai ter também uma exposição no Convento São Francisco, com curadoria de Ana Bigotte Vieira e João dos Santos Martins, que propõe a construção de uma cronologia para a dança na cidade.

O festival conta com um investimento conjunto de 80 mil euros da Câmara Municipal e da Universidade.