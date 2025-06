Pet Shop Boys, Scissor Sisters, FKA Twigs, Damiano David e The Flaming Lips estão entre os destaques da quarta edição do festival MEO Kalorama, que acontece esta semana no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Na quinta-feira, Diogo Marques, o diretor do MEO Kalorama destaca as atuações dos Pet Shop Boys, "um nome incontornável da música mundial", The Flaming Lips e Father John Misty.

Nesse dia, atuam também David Bruno, Capital da Bulgária, Cara de Espelho, Sevdaliza, L’Impératrice, Kriativu Jam (projeto que junta a cultura e os ritmos de Cabo Verde com a energia única de Lisboa), Kierastoboy, Olof Dreijer, Roi Perez e 2ManyDJs.

Do cartaz de sexta-feira, Diogo Marques aponta como destaques FKA Twigs, "que vai apresentar novas músicas e um espetáculo que promete ser muito marcante", e Scissor Sisters, "que já não vêm há doze anos a Portugal".

Para esse dia, estão também agendadas as atuações de Cíntia, Best Youth, Azealia Banks, Heartworms, MAQUINA., Model/Atriz, Boy Harsher, Róisin Murphy, Viegas, Identified Patient, Kelly Lee Owens e Helena Hauff.

No último dia do festival, sábado, os destaques são Damiano David, vocalista dos Maneskin, "numa das primeiras atuações a solo e que tem tantos 'hits' que cada música que lança está no topo", e Branko, "que vai fazer um espetáculo especial para o festival".

No sábado atuam também Carla Prata, Jamine 4.T, Noga Erez, Jorja Smith, Yakuza, Badbadnotgood, Royel Otis, Bernardo Vaz, Anish Kumar, Jennifer Cardini, Ryan Elliott e Daniel Avery.

O recinto abre às 16:00 e encerra às 03:00 do dia seguinte.

Os passes de três dias para o Kalorama custam 105 euros. Os bilhetes diários 55 euros.