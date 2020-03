A programação abre dia 4 de abril com um concerto dos Expensive Soul, estando o espetáculo de Fernando Tordo (gratuito) agendado para as comemorações do 25 de Abril, afirma uma nota da Câmara de Torres Novas.

Em maio, o Coral Sinfónico de Portugal apresentará a Grande Missa em Dó Menor, de Mozart (dia 3), atuando o GMS Quinteto de Metais no dia 23 e, cinco dias depois, Adriana Calcanhotto apresentará o seu novo disco, “Margem”.

No teatro, no dia 2 de maio, o Virgínia receberá a peça “Nos Tempos de Gungunhana”, de Klemente Tsamba, baseada na tradição oral dos contadores de histórias africanos, e, no dia 9, o “concerto-dança para surdos e outras audições”, o espetáculo “SYN.Tropia”, de Yola Pinto e Simão Costa.

Para dia 16 desse mês está agendada a peça “Alma”, de Tiago Correia, “sobre a juventude, a solidão e a possibilidade de confiança na amizade e no amor”.

Na nota de divulgação da programação do Teatro Virgínia, a Câmara de Torres Novas destaca o espetáculo de “disputa entre teatro e‘stand up comedy’” com Carlos Coutinho Vilhena e João André, “O Resto da Tua Vida”, marcado para 30 de maio.

No âmbito do serviço educativo, o Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia e o Atelier Teatral dos Miúdos estreiam as suas peças de teatro “O Dragão entre o Céu e a Terra”, a 18 de abril, e “Desconstrução”, a 22 de maio.

“Em julho, o Teatro Virgínia sai de portas com a iniciativa Jazz às Quintas, que terá lugar em vários locais da cidade”, acrescenta.