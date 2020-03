Herman José partilhou esta quarta-feira, dia 25 de março, uma pequena canção sobre a pandemia da COVID-19. No Facebook, o vídeo soma mais de 240 mil visualizações.

"O COVID é uma po, uma po, uma po, uma potente pandemia/ O isolamento é uma me, me, uma me, uma mera questão de bom-senso/ Há que lavar bem as ma, as ma, as ma, as mãozinhas noite e dia/ Evitando que o co, o co, o co, o coração não fique tenso", canta Herman José.

"'Aí tá bestial' exclama a estrepitosa", escreveu o humorista na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais.

Veja o vídeo: