A jornalista norte-americana Candace Bushnell tornou-se conhecida há cerca de 20 anos, pela série televisiva “O Sexo e a Cidade”, inspirada na sua obra homónima, que começou por ser uma crónica no jornal New York Observer.

Este novo livro “parte da vida amorosa de um grupo de amigas, com mais de 50 anos e pertencentes à elite nova-iorquina, para abordar temas universais, sem nunca esquecer a pressão constante para que as mulheres consigam fazer tudo, e, claro, se mantenham eternamente jovens enquanto o fazem”, adianta a chancela do grupo LeYa.

Tal como “O Sexo e a Cidade”, este novo título, segundo a mesma fonte, irá também ser adaptado à televisão pela Paramount.