Não-ficção

A não-ficção parece cativar cada vez mais os leitores. Neste género, a Livros do Brasil apresenta “Inyenzi ou As Baratas”, da escritora franco-ruandesa Scholastique Mukasonga, «uma memória pessoal, trinta anos volvidos sobre o genocídio do Ruanda, num documento duro e enternecedor da sobrevivente». Com selo Ideias de Ler e lançamento mundial a 22 de outubro, chega-nos a biografia do russo Alexei Navalny, «Patriota».

Com selo LeYa, os destaques da não-ficção recaem sobre as biografias de Napoleão, Leonardo da Vinci, Lou Reed e o quarto volume de “M – Mussolini”, assim como a biografia de “Mário Soares”, revista e aumentada, de Joaquim Vieira, por ocasião dos 100 anos do antigo presidente, e a de “Sacadura Cabral”, da autoria de Luísa Costa Gomes, a propósito do centésimo aniversário do desaparecimento do herói da aviação portuguesa. A editora lança ainda os livros “Génesis”, de Henry Kissinger; “Conversas sobre a Fé”, uma conversa do realizador Martin Scorsese e do padre jesuíta Antonio Spadaro; e “Deus, a Ciência, as Provas”, dos franceses Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies.

“O Mundo Misterioso da Memória”, do Dr. Charan Ranganath, e “Einstein, no tempo e no espaço”, «uma biografia inovadora do mais famoso físico de todos os tempos», de Samuel Greydon, ambos com selo Desassossego, são outras propostas de não-ficção.

Ficção em língua portuguesa

A ficção em língua portuguesa segue, de vento em popa, com destaque para o romance “Corpo Vegetal”, de Julieta Monginho e o novo romance de Bruno Paixão, “Os trinta nomes de Deus”, ambos publicados pela Porto Editora. A chancela lança, em outubro, o livro “Autobiografia não escrita de Martha Freud”, de Teolinda Gersão, centrado na correspondência privada entre Martha Freud e Sigmund Freud.

Publicados pela LeYa, chegam às livrarias portuguesas, os novos romances de Pepetela, “Tudo-Está-Ligado”; “A cegueira do Rio”, de Mia Couto, “Matarás um Culpado e dois Inocente”, de Rodrigo Guedes de Carvalho, “Autobiografia de Jesus”, de Miguel Real. Nota ainda para os romances de David Machado e de Possidónio Cachapa, “Os Dias do Ruído” e “A Selva Dentro de Casa”, respetivamente. “Visitar Amigos” é o novo livro de contos de Luísa Costa Gomes e “Aqui Dentro Faz Muito Barulho II” é o novo volume de crónicas assinadas por Bruno Nogueira.

“Mais Lixo na Minha Cabeça”, de Hugo van der Ding; “A Década Prodigiosa: Uma História dos Anos 80”, de Pedro Boucherie Mendes; e a estreia de Bernardo Mendonça, com o livro “A Beleza das Pequenas Coisas”, são outras das propostas em língua portuguesa.

Com selo Chá das Cinco, o romance “Tão Longe”, de Ana Castro. A Saída de Emergência aposta na literatura fantástica, com os livros “O Relógio de Parede”, de Sara Aidos; “Morte à Primeira Vista”, de Ivo Pires; e “A Lenda das Quimeras”, de Patrícia Fernandes.

Ficção internacional

A LeYa dá lugar a novos autores internacionais, como Rachel Eliza Griffiths, com “Promessa” e a italiana Donatella di Pietrantonio, com o romance “A Idade Frágil”. Nota ainda para os lançamentos de “A Orgia de Praga”, de Philip Roth; “A Revolução”, de Arturo Perez-Reverte; “Desertar”, de Mathias Enard; e “A Mercearia Céu & Terra”, que marca a estreia de James McBride. Às livrarias, até ao final do ano, chegam ainda o livro de contos “A Ilha das Ratazanas e Outros Thrillers”, de Jo Nesbo; o novo romance “À Espera de um Milagre”, de Nicholas Sparks; e “A Guardiã”, da jovem escritora neerlandesa Yael van der Wouden, nomeado para o prémio Booker.

A Porto Editora apresenta o «maior escritor ucraniano da atualidade», Andrei Kurkov, com o romance “O Osso de Prata”, um livro nomeado para o International Booker Prize 2024. A chancela lança ainda o romance “Toda a vida que resta”, de Roberta Recchia; o thriller “Sonhos de bronze”, de Camilla Läckberg e o último capítulo da história da detetive Elin Warner, “O Parque”, da escritora inglesa Sarah Pearse.

Com selo Livros do Brasil, chega o livro vencedor do Prémio Nero e do Livro Irlandês do ano, “A Picada de Abelha”, de Paul Murray. “A Outra Filha”, da Nobel Annie Ernaux, e a reedição de “Viagem ao Fim da Noite”, de Louis-Ferdinand Céline, são outras das propostas da chancela.

A chancela Singular apresenta o romance comovente sobre amor e perda, “A Viagem de Billie, de Elena Fischer; o livro de ficção “O Ministério do Tempo”, de Kaliane Bradley, considerado por Barack Obama uma das melhores leituras de verão, e a história de crime irresistível e repleta de reviravoltas, “Bela Maneira de Morrer”, de Bella Mackie.

«Numa colaboração que combina o estilo e a criatividade singulares de Miéville com a narrativa inquietante e vibrante de Keanu Reeves» chega “O livro de Algures”, com chancela Saída de Emergência. Chegam ao mercado, pelas mãos desta editora, os thrillers “Não a deixes Ficar”, de Nicola Sanders; “Butcher and Blackbird”, de Brynne Weaver, e o romance histórico “Rebelião”, de Simon Scarrow. Nota ainda para o romance “Celebridade Mortal”, da autora best-seller J.D. Robb, com selo Chá das Cinco.

Desenvolvimento Pessoal & Atualidade

Numa era de mentoring, mindfulness, self-empowerment, true self e desenvolvimento pessoal, as editoras dão o seu importante contributo.

“A cura para o burnout”, de Emily Ballesteros descreve 5 áreas essenciais em que podemos construir hábitos saudáveis para combater o burnout. O livro chega às livrarias com chancela Albatroz.

“Boa energia”, de Casey Means, é uma das propostas da Ideias de Ler, com informação sobre «tudo o que precisamos para melhorarmos a nossa energia e, consequentemente, a saúde.» A chancela apresenta ainda “A Queda das Civilizações: Histórias de grandeza e declínio”, de Paul Coope, «uma investigação minuciosa, apoiada em mapas, fotografias e ilustrações»; “As Vidas Secretas dos Números”, da historiadora Kate Kitagawa e do jornalista Timothy Revell; “A Mais Breve História do Sexo”, de David Baker e “O Fim de Tudo”, de Victor Davis Hanson. O livro “Bipolar, Sim. Louca, Só Quando eu Quero”, de Bia Gargato, com prefácio de Rita Ferro e “Pessoas Ultra Processadas”, de Chris van Tullcken, são algumas das propostas da LeYa nesta área.

“A Selva Urbana” de Ben Wilson, com chancela Desassossego, traz-nos «O equilíbrio entre a natureza e a cidade que irá determinar o nosso destino».

Efemérides

“Teatro”, de Sérgio Guimarães de Sousa, com selo Assírio & Alvim, celebra os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. A chancela assinala o centenário do nascimento de Sebastião da Gama, com “O Inquieto Verbo do Mar”, que reúne toda a poesia do autor, com prefácio de João Reis Ribeiro. O centenário do nascimento de Alexandre O’Neill é celebrado, com a publicação autónoma dos seus livros de poesia “Tempo de Fantasmas” e “No Reino da Dinamarca”.

Poesia

A Assírio & Alvim continua a apostar na poesia inédita portuguesa, com a publicação de títulos como “Fístula”, de Diniz Conefrey; “A Flor Cadáver”, de Jorge Sousa Braga; “Adrenalina”, de Filipa Leal e “O Centro da Terra”, de José Tolentino Mendonça.

Literatura infanto-juvenil

“As princesas mais corajosas”, de Dolores Brown e Sonja Wimmer; “O cometa avô”, de João Tedim; “Rápido, rápido”, de Émile Chazerand e Sandra de la Prada são algumas das propostas da Porto Editora. Juntam-se ainda os dois primeiros títulos da divertida coleção “Como sobreviver à História” de Juan de Aragón, com “Como sobreviver na… Pré-História” e “Como sobreviver… no Antigo Egito”, assim como o livro “Criaturas Impossíveis”, de Katherine Rundell.

A Caminho lança os dois primeiros volumes de “Aconteceu na Escola”: “O Professor Misterioso” e “A Semana Verde”, título da nova colecção de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Com selo LeYa chega o livro “Gaspar, com os Pés bem Assentes na Lua”, de Rita Taborda Duarte.