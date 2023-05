"Amor em Quarentena", com autoria e produção de Nuno Viana, vai ser apresentado na Torre dos Clérigos, no Porto, no dia 26 de maio. O projeto cinematográfico, literário e musical é baseado em 13 poemas e numa história real decorrida durante a pandemia.

"Este projecto foi iniciado em 2020 e terminado este ano, e a estreia cinematográfica ocorrerá nos Clérigos, no dia 26 de Maio, às 21h30, com exposição fotográfica na Galeria SBN, rua Cândido dos Reis, Porto, a inaugurar no mesmo dia", adianta o comunicado.

Com realização de João Seugirdor, fotografia de Miro Ribeiro e associado à União Audiovisual, o projecto conta com a participação de Pedro Abrunhosa, Marisa Liz, Paulo Pires, Adolfo Luxúria Canibal, Prof Jam, Maria João Bastos, Sónia Tavares, Tim, Pedro Barroso, Vera Kolodzig, Fernando Ribeiro, Jorge Palma, Rita Redshoes, Mariana Monteiro, Rodrigo Leão, Tiago Bettencourt, Mário Laginha, The Gift, Noiserv, Stereossauro, Ed Rocha Gonçalves, Rui David, Pedro Janela, Tiago Sousa, My Noisy Twins, Ismael Calliano, Catarina Oliveira, Pedro Pontes.