As Anavitória são as protagonistas da nova curta-metragem realizada pelas Irmãs Fridman, que já está disponível no canal oficial das artistas no YouTube. O vídeo nasceu a partir do tema "Calendário", que faz parte do álbum "O Tempo É Agora", lançado em 2018.

"Numa realidade fantástica e com personagens enigmáticos, o filme é um convite para uma viagem em busca do encontro cósmico entre Ana e Vitória, materializando a força tão singular que une as artistas", explica a Universal Music em comunicado.

A curta-metragem foi filmada durante três dias, em três florestas diferentes, entre os estados brasileiros de São Paulo e Minas Gerais, mas também num estúdio de cinema. Segundo a dupla, o vídeo demorou quase dois anos a ficar concluído, entre criação, produção e lançamento.

O processo começou em 2018, quando o empresário das artistas, Felipe Simas, entrou em contacto com as realizadoras com a vontade de desenvolver o primeiro vídeo das artistas. "É raro ter toda a liberdade criativa que as artistas nos confiaram. Foi um processo muito único e intenso, repleto de parceiros talentosos que abraçaram o projeto connosco. Foi um dos filmes mais desafiadores que fizemos. E isso o torna ainda mais especial", comenta a dupla de realizadoras Irmãs Fridman.

Repleto de efeitos especiais, animatronics e adereços concebidos exclusivamente para a história, o vídeo conta ainda "com uma sonoplastia muito rica, que enriqueceu a curta-metragem com uma linguagem cinematográfica", frisa a Universal Music. Mais de 140 pessoas estiveram envolvidas durante todo o processo de criação.

"Ao longo de meses de confecção, criámos um personagem para história, que foi concebido no papel e ganhou vida como um animatronics. Nas filmagens, ele foi tanto manipulado por controlo remoto quanto por uma pessoa dentro de sua estrutura", explicam as realizadoras.

Este é também o primeiro vídeo de uma canção brasileira que recorre a uma mistura sonora com tecnologia Dolby Atmos. "O ouvinte, ao ouvir com fones, consegue aproveitar todos os elementos do espaço 360º/3D, o que resulta numa experiência sonora imersiva e dinâmica", explica a editora.

Veja aqui curta-metragem.