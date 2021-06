Para o tema, que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, o produtor convidou Aragão, Ary e Scardinni.

"O sonho já era antigo. Anos e anos a colocar música nos ouvidos dos portugueses, durante o dia num estúdio de rádio, à noite numa cabine de DJ, despertaram a vontade de André Henriques criar algo seu. 2021 foi o ano e para isso, juntou a sua dream team de verão. Ary e Aragão são nomes que já estão na cabeça de muitos. O primeiro sentiu-se em casa e juntou os seus versos quentes, com o sotaque de terras Vera Cruz, que encaixam que nem uma luva em 'Cafuné'. O segundo atrai as sonoridades urbanas, numa combinação de 'chorar por mais'", sublinha o comunicado.

Scardinni, guitarrista que colabora com os Calema, juntou-se depois ao projeto: "Não estando no plano inícial, Scardinni foi recrutado depois da sua participação num programa de talentos, onde foi eliminado. No entanto, o André viu que este poderia dar o toque de Midas que faltava".

"Cafuné" já está disponível em todas as plataformas digitais e o video pode ser visto, aqui.