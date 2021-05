Anitta revelou o seu novo single, "Girl from Rio", na passada sexta-feira, dia 30 de abril. A nova canção da cantora e compositora dará título ao seu novo álbum, ainda sem data de lançamento.

"Girl from Rio" é cantada em inglês e conta com um um sample do clássico "Garota de Ipanema" (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 1962). O videoclip do single foi gravado no final de 2020 em Piscinão de Ramos, área de lazer do bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

Em entrevista à revista Koos Magazine, Anitta revelou alguns detalhes sobre o novo álbum. "O álbum vai ser muito 'mesclado' porque tem muitos ritmos da cultura brasileira e outros ritmos que estão a tocar muito no mercado internacional agora", contou.

“Há novidades, como eu a cantar em inglês, um pouco em espanhol e nada em português. Sei que às vezes é difícil alcançar grandes números quando estás a fazer algo tão diferente e novo", rematou a artista.