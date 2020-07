“Antes do Mar” é uma criação estreada em final de junho, com encenação e dramaturgia de Miguel Jesus a partir do romance “Um Bailarino na Batalha”, de Hélia Correia, vencedor, no ano passado, do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores.

O espetáculo, na quinta dos Barris, em Palmela, tem a duração de cerca de duas horas, é ao ar livre, e segundo a companhia, decorre “num formato adaptado aos tempos que vivemos, respeitando as normas de segurança”, por causa da COVID-19.

O prolongamento da temporada deve-se ao sucesso do espetáculo, que, mesmo com as limitações decorrentes dos planos sanitários, já foi visto por “mais de 800 pessoas”, segundo O Bando.

"Antes do Mar" aborda a questão das migrações, tem música de Jorge Salgueiro e conta com um elenco constituído por Dora Sales, João Neca, Laurinda Chiungue, Maria Do Ó, Nicolas Brites, Nylon Princeso, Paula Só, Raul Atalaia, Rita Brito e a participação especial de André Mexia e Fabian Bravo.