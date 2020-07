O festival realiza-se nos dia 2 e 3 de outubro no bairro lisboeta de Alfama em nove palcos, e os nomes do cartaz do palco instalado no terminal de cruzeiros, foram divulgados na terça-feira, sob o lema “Um fado ao pôr-do-sol”.

No primeiro dia do festival, 2 de outubro, atuam o guitarrista André Dias que apresenta o recital "Amália na voz da guitarra", seguindo-se Fábia Rebordão, distinguida em 2012 com o Prémio Revelação Amália, tendo editado o disco de estreia no ano anterior, produzido pelo cantor e compositor/produtor Jorge Fernando, e que conta com a participação de Lura e de Celeste Rodrigues (1923-2018).

No dia 3, o segundo e último do festival, atuam neste palco Maura, Tiago Correia, Buba Espinho e Joana Almeida, num espetáculo intitulado "Fado Em Boas mãos", e ainda Hélder Moutinho, intérprete e poeta que iniciou carreira em 1993 e no ano seguinte participou nos "Fados na Mãe d'Água", no âmbito de Lisboa Capital da Cultura.