Depois de uma pausa durante o verão, o programa das manhãs da Renascença vai voltar.

Nas redes sociais, a estação de rádio confirmou que "As Três da Manhã" regressa na manhã do dia 11 de setembro, entre as 7h00 e as 10h00.

"A Ana Galvão, a Joana Marques e a Inês Lopes Gonçalves foram de férias, mas estão de volta já na próxima segunda-feira! A partir do dia 11 de setembro, voltamos a tê-las reunidas de segunda a sexta", adiantou a Renascença nas redes sociais.